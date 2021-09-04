04.09.2021 (09:45)

Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота отработали артподготовку в составе разведывательно-огневого комплекса

В рамках подготовки к участию к совместным стратегическим учениям «Запад-2021» артиллерийские подразделения армейского корпуса Балтийского флота уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника в составе разведывательно-огневого комплекса.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» действовали во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые провели разведку сил противника и передали его координаты на командный пункт. Затем артиллеристы выполнили огневое поражение целей.

Структура разведывательно-огневого комплекса разработана на основе опыта современных вооруженных конфликтов и включает в себя средства разведки, управления и огневого поражения. Комплекс позволяет в режиме реального времени отслеживать точность ударов, корректировать огонь и оперативно управлять боевыми расчетами.

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