04.09.2021 (09:30)
Во Вьетнаме состоялось закрытие конкурсов «Аварийный район» и «Снайперский рубеж» АрМИ-2021
В столице Вьетнама в национальном учебном центре «Мьеу Мон» состоялось торжественное закрытие конкурсов «Снайперский рубеж» и «Аварийный район» Армейских международных игр 2021 года.
В церемонии приняли участие министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг, замминистра обороны России Алексей Криворучко и начальник 12-го управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Колесников.
Российские команды завоевали два призовых места: третье – в конкурсе «Снайперский рубеж» и первое – в соревновании аварийно-спасательных формирований «Аварийный район».
В ходе церемонии Алексей Криворучко отметил, что вьетнамской стороне удалось подготовить удобную инфраструктуру для проведения конкурсов. «Впечатляет организация подготовки и многофункциональная учебно-материальная база, созданная в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, которая в совокупности со сложными климатическими условиями, не привычными для большинства участников, позволила им продемонстрировать свой профессионализм и волю к победе», - сказал замминистра.