04.09.2021 (09:15)

В Иране состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря» АрМИ-2021

В иранском городе Бендер-Энзели на территории международного выставочного центра состоялась церемония закрытия конкурса профессиональной выучки военных моряков из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года. В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов, первые лица ВМС Ирана, провинции Гилян, представители дипломатического корпуса, духовенство, руководители делегаций, экипажи кораблей стран-участниц, а также судейская коллегия.

Выиграв три из шести конкурсов, российская команда в итоге всего на четыре очка отстала от иранской и заняла второе место. Третье место разделили между собой команды ВМС Азербайджана и Казахстана, набравшие одинаковое количество баллов. Всем командам были вручены медали с символикой Армейских международных игр и сувениры.

Конкурс профессионального мастерства военных моряков «Кубок моря» Армейских международных игр проходил с 24 августа по 3 сентября на территории военно-морской базы и морского порта Энзели, а также в южной части Каспийского моря. В нём принимали участие экипажи малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии, патрульного корабля G122 ВМС Азербайджана, иранского малого ракетного корабля «Пейкан» и казахстанского ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка».

Соревнования проходили в шесть этапов. В ходе первого моряки соревновались в заделке различного вида пробоин корпуса корабля на береговом учебном тренажёре по борьбе с водой. На втором этапе отрабатывали спасательную подготовку – посадку в спасательный плотик. Третьим этапом стала постановка корабля на якорь и бочку. Остальные три эпизода были связаны с применением артиллерийского вооружения по надводной и воздушной целям, а также со стрельбой из пулемёта по мишеням, имитирующим морскую мину.

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