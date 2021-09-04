04.09.2021 (09:00)

Российские военнослужащие стали шестикратными обладателями кубка АрМИ-2021 в конкурсе «Отличники войсковой разведки»

Команда Российской Федерации в шестой раз завоевала кубок Армейских международных игр в конкурсе «Отличники войсковой разведки», завершившемся в Новосибирской области.

Участники конкурса прошли 5 этапов - десантирование и совершение марш-броска на 15 км, выявили лучших в вождении боевых машин пехоты (БМП-2), продемонстрировали навыки боевой и физической подготовки на комплексе препятствий «Тропа разведчика», выполнили индивидуальные и групповые стрельбы из штатного оружия, а также преодолели водную преграду вплавь и на БМП-2. На протяжении всего конкурса разведчики из России уверенно лидировали, достойно отстаивая честь страны на Международных соревнованиях.

Команда Российской Федерации стала абсолютным победителем в командном зачете и обладателем кубка Армейских международных игр-2021 в шестой раз в истории соревнований, установив при этом пять мировых рекордов Армейских международных игр.

Упорная борьба на соревнованиях шла за второе призовое место, и сохранялась вплоть до последнего этапа. В итоге после подсчета баллов его разделили команды Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан. Третье место заняли разведчики из Республики Беларусь.

В Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2021, который проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимали участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини в их составе по одному человеку.

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