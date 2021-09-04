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04.09.2021 (08:45)

Военные полицейские ЦВО организовали несение службы на горном полигоне в Киргизии

Военные полицейские военной комендатуры Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной на объединенной российской военной базе в Киргизии, организовали несение службы по поддержанию воинской дисциплины и охраны правопорядка на горном полигоне «Эдельвейс» в Иссык–Кульской области в ходе подготовки к проведению международного учения «Рубеж 2021».

Также сотрудники военной полиции организовали охрану района проведения учения и его патрулирование.

В задачу военнослужащих военной комендатуры объединенной российской военной базы входит обеспечение и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в местах дислокации войск, а также охрана российских военных объектов в Киргизии.

На вооружении подразделения состоят современные армейские внедорожники УАЗ «Патриот», комплексы связи, а также штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза» и специальные средства индивидуальной защиты «Авангард».

Объединенная российская военная база, дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная полиция , Центральный военный округ
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