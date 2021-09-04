04.09.2021 (08:30)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии вернулись в ППД после проведения батальонного тактического учения в Дагестане

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа после проведения батальонного тактического учения (БТУ) вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД), совершив марши на бронетехнике с полигонов Зеленоморск, Турали и Аданак в Дагестане.

В рамках БТУ в течение недели морские пехотинцы выполняли задачи по противодесантной обороне участка морского побережья, действия по высадке десанта и техники способом «на плав» и «корабль-берег» с применением бронетранспортеров БТР-82А, БТР-70М, отразили высадку отряда морского десанта условного противника с ведением контратаки и восстановлением участка обороны.

Военнослужащие также выполнили стрельбы из артиллерийских установок, артиллерийского вооружения бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия. Кроме того, были развёрнуты командно-наблюдательные пункты, организовано сторожевое охранение, проведено инженерное оборудование и маскировка обороняемых участков.

Основной целью учения являлась проверка боевой готовности подразделений морской пехоты, совершенствование боевой слаженности при подготовке, ведении наступательных действий и организации позиционной обороны.

Учение проводилось в рамках плановых мероприятий боевой подготовки КФл в текущем году, в нем приняли участие порядка 800 военнослужащих, было задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, артиллерийские орудия, миномёты, а также десантные катера и корабли флотилии.

Этап двусторонних батальонных тактических учений в войсках ЮВО будет завершен к 15 сентября с.г. В нем также задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения проводятся на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

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