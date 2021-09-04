Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.09.2021 (07:30)

Военнослужащие ЮВО поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

В Таганроге ветерана Великой Отечественной войны Тернового Вадима Михайловича со 100-летним юбилеем поздравили военнослужащие Южного военного округа (ЮВО).

Песни и марши военных лет для ветерана исполнил военный оркестр, военнослужащие 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО прошли торжественным маршем и исполнили «Катюшу».

Вадиму Михайловичу вручили цветы, памятные подарки. Военнослужащие пожелали фронтовику крепкого здоровья, бодрости духа.

Вадим Михайлович Терновой родом из Тбилиси, оттуда был призван на службу в Закавказский военный округ и почти тридцать лет верно служил Отечеству – был начальником связи, сотрудником управления спецслужбы РККА, 2-ой воздушной армии Закавказского фронта, служил в 6-м отдельном дивизионе связи в Грузинской ССР, затем в центральной радиостанции спецслужбы войск НКВД посёлка Царицыно, Московской области, прошел Великую Отечественную войну. В мирное время работал инженером, в частности в Таганроге до 2006 года в НИИ связи.

За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, и безупречную службу в войсках Вадим Терновой награжден орденом «Красная звезда», Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За безупречную службу» I степени, знаком «Ворошиловский стрелок» 2 ступени.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
День воинской славы военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО возложили цветы к мемориальному комплексу Уссурийска
В честь 76-ой годовщины окончания Второй мировой войны в Бурятии с участием военнослужащих ВВО состоялись памятные мероприятия
Войска ЮВО пополнили более 1,2 тыс. выпускников военных вузов
В практику подготовки войск ЮВО введены новые способы, повышающие боевую эффективность

Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Ветераны , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false