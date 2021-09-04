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04.09.2021 (07:00)

Во Владивостоке открыли памятный знак, посвященный героизму моряков-тихоокеанцев, погибших в Цусимском сражении 1905 года

Во Владивостоке у 30 причала Корабельной набережной состоялось торжественное открытие сквера и памятного знака в честь героизма моряков-тихоокеанцев, погибших в сражении в Цусимском проливе 27 мая 1905 года во время Русско-японской войны.

В церемонии приняли участие представители командования и Военного совета Тихоокеанского флота, первые лица города, ветеранские и общественные организации.

Под звуки военного оркестра гости мероприятия возложили цветы к памятному знаку, после чего состоялся митинг по случаю открытия памятника.

Справочно:

Цусимское сражение – крупнейшее сражение на море в ходе Русско-японской войны 1904-1905гг. Оно состоялось 27 мая (14 мая по старому стилю) 1905 года в Цусимском проливе. Бою предшествовал длительный переход Второй Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского с Балтики на Дальний Восток. Не смотря на героизм проявленный русскими моряками, победу в сражении одержала более сильная по составу лучшая в оснащении японская эскадра.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Памятники , Тихоокеанский флот
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