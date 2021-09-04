04.09.2021 (07:00)
Во Владивостоке открыли памятный знак, посвященный героизму моряков-тихоокеанцев, погибших в Цусимском сражении 1905 года
Во Владивостоке у 30 причала Корабельной набережной состоялось торжественное открытие сквера и памятного знака в честь героизма моряков-тихоокеанцев, погибших в сражении в Цусимском проливе 27 мая 1905 года во время Русско-японской войны.
В церемонии приняли участие представители командования и Военного совета Тихоокеанского флота, первые лица города, ветеранские и общественные организации.
Под звуки военного оркестра гости мероприятия возложили цветы к памятному знаку, после чего состоялся митинг по случаю открытия памятника.
Справочно:
Цусимское сражение – крупнейшее сражение на море в ходе Русско-японской войны 1904-1905гг. Оно состоялось 27 мая (14 мая по старому стилю) 1905 года в Цусимском проливе. Бою предшествовал длительный переход Второй Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского с Балтики на Дальний Восток. Не смотря на героизм проявленный русскими моряками, победу в сражении одержала более сильная по составу лучшая в оснащении японская эскадра.