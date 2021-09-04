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04.09.2021 (06:00)

Юнармеец из Якутии поднял вес более тонны в ходе онлайн – турнира по гиревому спорту

В честь дня посвященного государственности Республики Саха (Якутия), по инициативе регионального отделения «Юнармия» Республики впервые был организован онлайн - турнир по гиревому спорту.

В турнире приняли участие 67 юнармейцев из 14 общеобразовательных организаций 7 муниципальных районов столицы, в возрасте до 18 лет. Свое видео с упражнением «рывок гири» ребята должны были опубликовать в сети Интернет. «Жонглировать» пудовыми гирями можно было везде, где позволяли условия – дома, на даче, в спортивных залах, и учебных аудиториях.

Судейскую коллегию возглавил Константин Абрамов - ответственный специалист по детско-юношеским соревнованиям Федерации гиревого спорта Республики Саха (Якутия).

Так, победителем турнира определили ученика 10 класса из Хатылынской школы Чурапчинского улуса Максима Козлова. Подросток набрал рекордные 184 балла. Второй результат – 153 балла – у его одноклассника Максима Борисова.

Маленьких юнармейцев тоже проверили на прочность. Победителем стал ученик 7 класса Василий Игнатьев. Он поднял 8-килограммовую гирю 162 раза. Серебро завоевал Артем Ноев с результатом в 60 баллов.

По итогам соревнований, победители были награждены грамотами и ценными призами от организаторов соревнований.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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