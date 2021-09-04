04.09.2021 (05:30)

На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат Приморского края по парусному спорту в дисциплине «Пластиковый ял»

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) прошёл чемпионат Приморского края по парусному спорту в дисциплине «Пластиковый ял».

Соревнования состоялись на базе шлюпочной станции ТОВВМУ им. С.О.Макарова. За победу боролись 14 команд, представляющих команды военнослужащих соединений и частей флотского подчинения, курсантов ТОВВМУ им. С.О.Макарова, МГУ имени Г.И. Невельского и ВУНЦ при ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».

В ходе соревнований первое место завоевала команда «ТОВВМУ - 1» под руководством рулевого старшего мичмана запаса Андрея Букина. Вторыми стали моряки из команды Приморской флотилии разнородных сил «Шторм», где рулевым был капитан 3 ранга Степан Бука. Бронзу взяла команда МГУ имени Г.И. Невельского, в которой на руле был курсант Максим Ким.

По результатам проведённых соревнований победителям будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта.

Данные состязания стали очередным этапом подготовки приморских команд к чемпионату Российской Федерации по парусным гонкам, который пройдёт в столице Дальнего Востока в последнюю декаду сентября.

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