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04.09.2021 (05:00)

День воинской славы военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО возложили цветы к мемориальному комплексу Уссурийска

В Уссурийске в День воинской славы представители командования общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню.

В мероприятии также принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители администрации, силовых структур, спортивных и военных клубов города, а также военнослужащие роты почетного караула. Помимо этого, была организована минута молчания.

«Мы гордимся смелостью и мужеством героев, и наша святая обязанность – сохранить и передавать из поколения в поколение правду и память о самой страшной войне» - отметил заместитель командующего объединением Восточного военного округа по ВПР полковник Николай Карнажицкий.

Справочно: До 2020 года день окончания Второй мировой войны отмечался 2 сентября, но в апреле 2020 года в действующий Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены изменения, согласно которым празднование было перенесено на 3 сентября.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Восточный военный округ
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