04.09.2021 (04:30)

В честь 76-ой годовщины окончания Второй мировой войны в Бурятии с участием военнослужащих ВВО состоялись памятные мероприятия

В Республике Бурятия с участием военнослужащих воинских частей и соединений Восточного военного округа (ВВО) состоялись праздничные мероприятия в честь Дня воинской славы и 76-летия окончания Второй мировой войны.

Празднование памятной даты началось с торжественного митинга на территории прославленного танкового соединения с участием командования общевойсковой армии ВВО, военнослужащих воинских частей, военного оркестра, ветеранов военной службы, а также юнармейцев.

Позже состоялось торжественное шествие военнослужащих в составе парадных расчетов к Мемориалу воинам, павшим при выполнении воинского долга, где у подножья памятника прошла минута молчания и были возложены цветы.

В память о воинах-земляках, не вернувшихся с войны, присутствующие возложили к вечному огню цветы и венки.

Позже в клубе танкового соединения состоялся праздничный концерт с участием военнослужащих, юнармейцев, творческих коллективов города и края.

Также ряд мероприятий с участием командования общевойсковой армии, представителей органов власти и ветеранов военной службы состоялся в формате видеоконференции.

Помимо этого, памятные мероприятия состоялись в соединениях и воинских частях ВВО, где прошли торжественные построения, уроки мужества, и праздничные концерты.

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