04.09.2021 (04:00)

Оркестр Тихоокеанского флота подарил жителям и гостям Приморской столицы популярные музыкальные композиции военных лет

Оркестр Тихоокеанского флота (ТОФ) исполнил музыкальные композиции 30-40 годов прошлого столетия в рамках арт-проекта «Рио Рита — радость Победы» для жителей и гостей города Владивосток в день окончания Второй мировой войны.

Акция состоялась в парке Победы краевой столицы. Приморцы окунулись в атмосферу мирного Ленинграда накануне войны.

Музыку дополняли тематические экспозиции, организованные общественными организациями. Гости праздника с удовольствием танцевали вальс под мелодии военного оркестра. Часть горожан пришло в нарядах по образу довоенных лет.

Гарнизонный оркестр Тихоокеанского флота активно участвует в общественной музыкальной жизни Владивостока и всего Дальнего Востока. Коллектив успешно выступает в международных фестивалях и занимает призовые места.

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