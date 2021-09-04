04.09.2021 (03:00)

Специалисты соединения управления ВВО в Забайкалье отметили 80-летие со дня образования воинской части

В соединении управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, состоялись праздничные мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования воинской части.

На торжественном построении личного состава части, особо отличившиеся военнослужащие были поощрены командованием, с вручением ведомственных наград и грамот, а также ценных подарков. Также, в ходе мероприятия был зачитан приказ о присвоении очередных воинских званий ряду офицеров и военнослужащих по контракту. Личный состав с праздником поздравили офицеры штаба Восточного военного округа, общевойскового объединения, ветераны военной службы, а также представители православной церкви.

Также для военнослужащих состоялся праздничный концерт с участием военного оркестра и вокалистов гарнизонного клуба.

В настоящее время личный состав соединения управления продолжает выполнять задачи по обеспечению штаба объединения ВВО, соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе, всеми видами связи, как в повседневной деятельности, так и в ходе учений и полевых выходов.

Только с начала текущего года подразделения воинской части приняли участие в более чем 400 различных тренировках и учениях. При этом были задействованы не только современные, но и новейшие средства спутниковой, радиорелейной связи и др.

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