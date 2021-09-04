04.09.2021 (02:30)

Свыше 800 военнослужащих ВВО в Забайкалье приняли участие в комплексных тренировках по антитеррору

Комплексные тренировки с группами антитеррора проведены в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае.

По легенде, группы условных террористов пытались захватить различные объекты на территории военных городков.

По сигналу личный состав подразделений противодействия терроризму оперативно прибыл к местам выполнения задач. В дальнейшем с применением стрелкового оружия, средств маскировки и военной техники, повсеместно было осуществлено блокирование, подавление и задержание групп условных бандформирований.

В ходе тренировок командованием воинских частей проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, РХБ защиты, а также аппаратурой связи и наблюдения.

Отмечено, что по итогам комплексного мероприятия, участвовавшие в тренировках подразделения антитеррористической защищенности, уложились в нормативы.

Всего в тренировках по антитеррору в Забайкальском крае приняло участие свыше 800 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц военной техники и специального вооружения.

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