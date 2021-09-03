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03.09.2021 (22:55)

ЗМО РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с командующим сухопутными войсками Союз Мьянма вице-старшим генералом Со Вином

3 сентября заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с заместителем председателя Государственного административного совета, заместителем премьер-министра переходного правительства, заместителем главнокомандующего вооруженными силами, командующим сухопутными войсками Республики Союз Мьянма вице-старшим генералом Со Вином.

Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства.

Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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