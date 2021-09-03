03.09.2021 (22:30)

Корабли Каспийской флотилии в иранском порту Энзели посетил Посол России в Иране и сотрудники посольства с детьми

Сегодня в иранском порту Энзели была на кораблях Каспийской флотилии, принимавших участие в конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр побывали семьи сотрудников российского посольства в Иране. Также малый артиллерийский корабль «Астрахань» и спасательный буксир СБ-738 посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республики Иран Леван Джагарян.

Экскурсии для гостей проводили командир МАК «Астрахань» капитан 3 ранга Иван Долинин и капитан СБ-738 Константин Власов, которые рассказали о предназначении и возможностях, а также истории корабля и судна.

Взрослые и дети осмотрели вооружение, расположенное на верхней палубе корабля, побывали на ходовом командном пункте и сделали фотографии на память.

Посол России в Иране Леван Джагарян оставил запись в книге почётных посетителей малого артиллерийского корабля «Астрахань». Леван Семёнович выразил своё восхищение экипажем и командиром корабля: «Испытываю чувство гордости за Россию и её славные Вооружённые силы. Да здравствует Военно-морской флот», - написал он.

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Махачкала» прибыл в иранский порт Энзели 19 августа для участия в конкурсе профессионального мастерства военных моряков «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года. Соревнования с экипажами корабле ВМС Азербайджана, Ирана и Казахстана проходили в 6 этапов на территории военно-морской базы и морского порта Энзели, а также в южной части Каспийского моря с 25 августа по 01 сентября. Сегодня вечером состоится торжественная церемония закрытия на которой будут объявлены итоги конкурса и награждены победители и призёры.

Армейские международные игры проходят в этом году в седьмой раз по инициативе Минобороны России. Их география охватывает территории 11 стран: Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана.

В 34-х конкурсах АРМИ-2021 приняло участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 государств.

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