03.09.2021 (22:00)

Награда Родины передана потомкам героя

Они приехали на торжество с важной миссией передать на хранение боевую военную реликвию орден Красной Звезды, принадлежащий уроженцу села Александров-Гай Журавлеву Петру Ивановичу.

Он был найден членами поискового отряда «Звезда» регионального отделения ДОСААФ Калужской области во время экспедиции в Износковском районе. Дальнейшая исследовательская работа с документами Центрального архива Минобороны России позволила выяснить, что награда принадлежала красноармейцу Журавлеву П.И., пропавшему без вести в октябре 1941 года в ходе боевых действий в Износковском районе.

В середине августа на закрытии «Вахты памяти-2021» в Калужской области орден получили представители ДОСААФ Саратовской области для передачи родственникам героя войны.

На торжественном мероприятии, посвященном 48-й годовщине Александрово-Гайского района, в присутствии сотен жителей и гостей Сергей Щукин и Олег Афонин передали орден прямым потомкам героя - внучке Марии Ермукановой и правнучке Ирине Бугетаевой.

В своем выступлении Сергей Щукин, в частности, отметил, что ДОСААФ активно ведет работу в поисковом движении страны и выразил уверенность в том, что боевой орден займет достойное место в краеведческом музее на родине героя и будет служить ярким примером храбрости и мужества, а также формировать у молодежи чувство патриотизма и готовность к защите Отечества.

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