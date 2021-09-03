03.09.2021 (21:45)

В музее Армейских международных игр наградили победителей командной эстафеты второго дивизиона, а также призеров индивидуальной гонки Танкового биатлона



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В музее Армейских международных игр наградили победителей командной эстафеты второго дивизиона, а также призеров индивидуальной гонки Танкового биатлона

Сегодня в музее Армейских международных игр на территории парка «Патриот» состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дивизиона командной эстафеты, а также этапа «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон».

В торжественном мероприятии приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков, его заместитель генерал-лейтенант Виктор Лизвинский, главный судья конкурса генерал-майор Александр Глазков, советник Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Ленцов, вице-президент Федерации танкового биатлона Александр Куликов, советник генерального директора научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» генерал армии в запасе Алексей Маслов, генеральный директор ООО «Авента ДК» Сергей Горбашов, олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира и Европы, восьмикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта РФ по легкой атлетике Анна Чичерова и другие почетные гости.

Главным событием церемонии стало награждение победителей и призеров второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон». В упорной борьбе третье место завоевала сборная Мьянмы. Второе место досталось танкистам Таджикистана. Золотым финалистом стала команда Киргизии, которая в следующим году выступит в ряду сильнейших сборных первого дивизиона. Кубок победителям 2 дивизиона 2021 года вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. В ходе состязаний каждая из команд сталкивалась с определенными трудностями, превозмогала тяготы и лишения, связанные с напряженной борьбой, но в памяти участников танковых соревнований сохранится только приятные воспоминания, моменты радости и достигнутые результаты.

Также состоялось награждение лучших танковых экипажей первого и второго дивизионов этапа «Индивидуальная гонка».

В первом дивизионе победителем индивидуальной гонки стал экипаж Южного военного округа в составе командира танка старшего сержанта Даниила Храмова, наводчика-оператора старшего сержанта Сергея Гайдеика и механика-водителя ефрейтора Владимира Огадзе. Экипаж показал результат 19 мин. 18 сек. Поздравили победителей главнокомандующий Сухопутными генерал армии Олег Салюков и советник генерального директора научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» генерал армии в запасе Алексей Маслов. Военнослужащим вручили ключи от автомобилей УАЗ.

Второе место в индивидуальном зачете первого дивизиона занял экипаж Восточного военного округа (командир танка старшина Александр Намсараев, наводчик-оператор старшина Дашинима Галданов и механик-водитель рядовой Виктор Хишектуев). Военнослужащие прошли трассу за 19 мин. 34 сек. С успешным выступлением танкистов поздравили советник Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Ленцов и олимпийская чемпионка Анна Чичерова, вручив им ключи от автомобилей «Лада».

Бронзовыми призерами гонки стали сразу два экипажа: третий экипаж Китайской Народной Республики и третий экипаж Республики Беларусь, которые показали время 19 мин. 39 сек. Сборную Китая представили командир танка лейтенант Ню Чжэньго, наводчик-оператор старшина 4 ранга Лян Боцзинь и механик-водитель старший сержант Пань Юйхун. В составе белорусского выступали командир танка лейтенант Михаил Ланкевич, наводчик-оператор старший прапорщик Денис Моисеенко и механик-водитель ефрейтор Андрей Зылевич. Наградили экипажи ключами от мотоциклов «Минск» заместитель главнокомандующего Сухопутных войск генерал-лейтенант Виктор Лизвинский и вице-президент Федерации танкового биатлона Александр Куликов.

Победителей и призеров второго дивизиона этапа «Индивидуальная гонка» ценными подарками наградили главный судья конкурса «Танковый биатлон» генерал-майор Александр Глазков и генеральный директор ООО «Авента ДК» Сергей Горбашов.

Победителем в индивидуальном зачете среди команд второго дивизиона стал второй экипаж Киргизии. Командир танка сержант Абдыкайым уулу Тилек, наводчик-оператор сержант Торобек уулу Абдимитал и механик-водитель сержант Омурзак Жидебаев смогли в упорной борьбе финишировать за 26 мин. 15 сек.

Вторую ступень пьедестала почета с итоговым результатом 26 мин. 47 сек разделили второй экипаж Мьянмы в составе командира танка капитана Пье Фьё Чьо, наводчика-оператора капитана Чье Зин Тет, механика-водителя прапорщика Аунг Кхит Мина и третий экипаж Таджикистана, который представляли командир танка капитан Саидджон Мирзоев, наводчик-оператор старший лейтенант Саидмумин Муминов, механик-водитель старший лейтенант Мулломухаймин Муродов.

Третье место в индивидуальном зачете занял первый экипаж Республики Таджикистан в составе командира танка майора Пайрама Давлатова, наводчика-оператора майора Комрона Холматова и механика-водителя капитана Собирджона Кабутова, которые преодолели трассу за 27 мин. 23 сек.

Прекрасным дополнением церемонии награждения стали выступления творческих коллективов – участников конкурса «Армия культуры».

Справочно:

В 2021 году в Танковом биатлоне принимают участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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