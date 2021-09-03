03.09.2021 (21:30)

На полигоне «Дубровичи» под Рязанью наградили победителей конкурсов Армейских международных игр - «Десантный взвод» и «Тактический стрелок»

На полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения состоялось торжественное закрытие конкурсов «Десантный взвод» и «Тактический стрелок».

Российская команда одержала победу, завоевал по сумме заработанных баллов первое место в командном зачете. Вторыми в тройке лидеров разделили между собой сборные команды десантников из Республики Казахстан и Китайской народной Республики. Третье место завоевали военнослужащие подразделения из Республики Беларусь.

Призеров и победителей в более чем 10 различных номинациях наградили заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, Губернатор Рязанской области Николай Любимов, начальник РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова гвардии полковник Руслан Евкодимов, ветераны Воздушно-десантных войск.

«Позади десять дней упорной борьбы. В ходе состязаний вы действовали, как и подобает профессионалам: инициативно, решительно, с полной отдачей продемонстрировали высокое мастерство и полевую выучку. Без сомнений Армейские международные игры – это лучший способ укрепить доверие между вооруженными силами наших стран, обменяться профессиональным опытом. Самое главное, что здесь люди с оружием в руках, на боевой технике встречаются не как противники, а как друзья» - подчеркнул на церемонии награждения командующий Воздушно-десантными войсками, Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ходе мероприятия состоялся парад команд-участниц, прошли показательные выступления гвардейцев-десантников на боевых машинах БМД-4М, которые исполнили «вальс» на боевых машинах на площадке перед участниками конкурса и гостями мероприятия. Мастерство маневрирования на армейских мотовездеходах АМ-1 продемонстрировали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова, перед участниками соревнований выступил ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск и ансамбль РВВДКУ «Крылатая пехота».

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