03.09.2021 (21:00)

Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации продолжает работу в гарнизонах ЮВО

Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал, проживающие в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО), задали вопросы и лично обратились в Выездную приемную Минобороны России, которая провела прием в Гарнизонном Доме офицеров г. Владикавказа.

В состав Выездной приемной включены представители военно-политических, финансово-экономических, жилищных, медицинских, кадровых управлений, отделов и служб Минобороны России, а также специалисты ЮВО.

Работа Выездной приемной направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих военную службу (работающих) в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях ЮВО, а также членов их семей.

В сегодняшнем мероприятии участвовала заместитель Министра труда и социального развития Республики Северная Осетия - Алания Айдорова А.К.

Ранее состав Выездной приемной принял участие в траурных мероприятиях, почтив память погибших в результате теракта в г. Беслане в сентябре 2004 года.



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