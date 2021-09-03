03.09.2021 (21:00)
Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации продолжает работу в гарнизонах ЮВО
Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал, проживающие в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО), задали вопросы и лично обратились в Выездную приемную Минобороны России, которая провела прием в Гарнизонном Доме офицеров г. Владикавказа.
В состав Выездной приемной включены представители военно-политических, финансово-экономических, жилищных, медицинских, кадровых управлений, отделов и служб Минобороны России, а также специалисты ЮВО.
Работа Выездной приемной направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих военную службу (работающих) в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях ЮВО, а также членов их семей.
В сегодняшнем мероприятии участвовала заместитель Министра труда и социального развития Республики Северная Осетия - Алания Айдорова А.К.
Ранее состав Выездной приемной принял участие в траурных мероприятиях, почтив память погибших в результате теракта в г. Беслане в сентябре 2004 года.