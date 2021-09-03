03.09.2021 (20:45)

Межрегиональная поисковая экспедиция завершена в Волгоградской области

Вместе с волгоградскими поисковиками и юнармейцами работы вели представители поисковых отрядов из Ямало-Ненецкого автономного округа, Ульяновской, Саратовской, Архангельской, Оренбургской, Челябинской, Самарской, Свердловской, Иркутской областей, Татарстана, Дагестана, Луганска, Франции и военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. В трех этапах экспедиции с апреля по август участвовало более 300 поисковиков.

Весомую поддержку им оказали региональные отделения ДОСААФ и РВИО, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда и городской центр патриотического воспитания «Виктория».

На первом этапе в районе населенного пункта Кузьмичи поисковики подняли останки 74 бойцов и командиров Красной армии. Удалось установить останки одного из них - Лихачева Ивана Петровича, 1907 г.р., уроженца Пермского края – и найти его родственников. Предположительно установлены останки Маркова Геннадия Александровича, 1923 г.р. и мл.лейтенанта Старыха Евгения Павловича, 1924 г.р. Найдены несколько медальонов, которые сейчас находятся на обработке.

Второй этап экспедиции пришелся на июнь. Как нам пояснил председатель совета командиров поисковой организации «Наследие» Денис Соловьев, поисковые мероприятия в нем носили чисто разведывательный характер. Силами поисковых отрядов Волгограда и области были проведены предварительные разведывательные мероприятия для определения места предстоящих поисковых работ.

На заключительном этапе экспедиции в районе хутора Верхний Гнилой поисковики подняли останки 15 советских воинов, нашли портмоне с документами и танковый медальон, который, возможно поможет установить членов экипажа танка.

Закрытие межрегиональной поисковой экспедиции, приуроченной к 80-летию победы в Сталинградской битве, прошло в торжественной обстановке, а память о павших защитниках Сталинграда была проведена церемония «Последний строй».



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