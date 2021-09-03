03.09.2021 (20:30)

В гости к юным «маргеловцам» пришли саратовские досаафовцы

Областную оборонную организацию и школу с казачьими классами связывает крепкая дружба и взаимовыгодное сотрудничество в области военно-патриотического воспитания молодежи. Ярким примером такого сотрудничества является участие молодых казачат в теоретической подготовке и практическом выполнении парашютных прыжков в местном аэроклубе ДОСААФ. Особенно радует тот факт, что пример ребятам показала директор школы Оксана Рябова, которая за несколько дней до начала нового учебного года совершила свой первый прыжок с парашютом.

Поздравляя учащихся и педагогов с праздником, Сергей Щукин, в частности, сказал, что дорога к знаниям не всегда бывает легкой, но мир вокруг удивителен и прекрасен. Он пожелал ребятам набраться терпения, сил и упорства для новых знаний, новых открытий, новых побед и достижений, удачи и хорошего настроения, бодрости и позитива на весь учебный год.

После такого напутствия самым активным и целеустремленным школьникам по традиции были вручены благодарности, почетные грамоты и значки «парашютист ДОСААФ».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице