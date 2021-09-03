03.09.2021 (20:15)

Для студентов гражданского факультета Военно-медицинской академии провели вводную лекцию

1 сентября 2021 года вводную лекцию первокурсникам факультета гражданских медицинских и фармацевтических специалистов прочитал заведующий кафедрой биологии Вячеслав Кравцов. Начало своей лекции «Военно-медицинская академия: история и современность» профессор Кравцов посвятил основным вехам великой истории Военно-медицинской академии, а также подробно описал современное состояние учебного процесса и достижения академии в медицинском и научном плане. По словам лектора, студенты имеют возможность активно вливаться в жизни академии: заниматься в научных кружках, принимать участие в спортивных соревнованиях и художественной самодеятельности.

Большой интерес аудитории вызвала заключительная часть выступления, в которой Вячеслав Кравцов раскрыл вопрос биологии и генетики происхождения COVID-19 и о вкладе академии в изучение новой коронавирусной инфекции. Он напомнил, что студенты академии в качестве добровольцев активно работали в «красных зонах» клиник академии, городских больницах, а также в госпитале парка «Патриот».

В этом году около 400 новых студентов академии начинают свой путь в стенах великого учебного заведения. Своим трудом и талантом им предстоит оправдать честь называться выпускниками Военно-медицинской академии.

Накануне будущие гражданские врачи в торжественной обстановке получили студенческие билеты.



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