03.09.2021 (19:45)

В Китае российские мотострелки завоевали серебряные медали в конкурсе «Суворовский натиск»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Китае российские мотострелки завоевали серебряные медали в конкурсе «Суворовский натиск»

Экипажи боевых машин пехоты из Беларуси, Венесуэлы, Китая и России завершили соревнования в конкурсе «Суворовский натиск» Армейских международных игр – 2021 на китайском полигоне Корла.

Результат показанный российскими мотострелками в заключительном этапе обеспечил команде общее второе место.

Первое место в конкурсе заняла китайская команда. Бронзовые награды завоевала команда из Беларуси, а четвертую строчку итогового рейтинга заняла команда из Венесуэлы.

В завершающем этапе «Эстафета» от каждой команды участвовали по три экипажа, поочередно выступая на одной боевой машине по четыре круга соревновательной трассы протяженностью 12 км, преодолевая 11 препятствий: макет колейного моста, гребёнка, два косогора, эскарп, брод, колейный проход в минно-взрывном заграждении, курган, две огненные полосы и противотанковый ров – а также выполняли стрельбу по различным мишеням из 30-мм пушки БМП и спаренного пулемета на участках стрельбы.

Российская команда единственная, которая выступила на современной отечественной боевой машине пехоты БМП-3, остальные команды выступали на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства.

В Китайской Народной Республике прошли состязания «Армейских международных игр-2021» в трёх конкурсах: «Чистое небо», в котором соревновались военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск»- соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

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