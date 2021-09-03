03.09.2021 (19:30)

В 12 Главном управлении Министерства обороны Российской Федерации отметили День специалиста по ядерному обеспечению

В честь Дня специалиста по ядерному обеспечению в конференц-зале 12 Главного управления Минобороны России прошли торжественные мероприятия, на котором присутствовало командование, военнослужащие и ветераны 12 Главного управления.

С праздником специалистов по ядерному обеспечению поздравил начальник 12 Главного управления Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Колесников.

«На всех этапах исторического пути 12 Главное управление обеспечивает успешное решение задач ядерного сдерживания и укрепления стратегической стабильности в мире. Уверен, что личный состав соединений и воинских частей специального обеспечения и в дальнейшем будет служить достойным примером добросовестного выполнения воинского долга!» - сказал начальник Главка.

Торжественные мероприятия завершились выступлением концертной бригады Центрального Дома Российской Армии.

Празднование памятной даты приурочено к образованию в 1947 году Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР, целями которого стала реализация советского атомного проекта. Сегодня задачи по обеспечению безопасности, хранения и эксплуатации специального вооружения успешно решает 12 Главное управление Минобороны России.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице