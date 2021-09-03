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03.09.2021 (17:55)

Команда России на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 показала лучший результат на трассе «Гонки героев»

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Российские военные полицейские, участвующие в конкурсе «Страж порядка» в рамках Армейских международных игр-2021, не оставили шансов своим соперникам из других стран в финальном испытании соревнований «Военно-полицейский бросок». Команда ВС РФ показала лучшее время на трассе «Гонки героев», оборудованной на сербском полигоне Берановац, обойдя фаворитов конкурса, сборную хозяев, почти на 8 минут.

Время российской команды — 54 минуты 14 секунд. Второй результат показали представители Ирана, они пришли к финишу за 57 минут 5 секунд. Третий результат у сербов — 1 час 2 минуты 46 секунд.

На сербской «Гонке героев» 30 препятствий. Это вертикальные канаты, ров, забор с бревнами, горизонтальные лестницы, танк, под которым нужно проползти, различные стены, строительные леса, канатная переправа и другие. Все они равномерно расположены на почти 12 километрах дистанции.

Часть из них команда из пяти человек должна преодолеть индивидуально, а часть можно пройти, воспользовавшись помощью товарищей. Так, например, перед финишем участники должны все вместе перетащить огромную шину из одной точки в другую, а посередине пути — толкнуть тяжелый внедорожник в гору на определенное расстояние.

Окончательные итоги соревнований военных полицейских «Страж порядка» АрМИ-2021 станут известны на церемонии закрытия конкурса. Победителей и призеров наградят на полигоне Берановац сегодня же.

Справочно:

В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Военная полиция , Страж порядка
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