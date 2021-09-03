03.09.2021 (17:55)

Команда России на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 показала лучший результат на трассе «Гонки героев»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команда России на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021 показала лучший результат на трассе «Гонки героев»

Российские военные полицейские, участвующие в конкурсе «Страж порядка» в рамках Армейских международных игр-2021, не оставили шансов своим соперникам из других стран в финальном испытании соревнований «Военно-полицейский бросок». Команда ВС РФ показала лучшее время на трассе «Гонки героев», оборудованной на сербском полигоне Берановац, обойдя фаворитов конкурса, сборную хозяев, почти на 8 минут.

Время российской команды — 54 минуты 14 секунд. Второй результат показали представители Ирана, они пришли к финишу за 57 минут 5 секунд. Третий результат у сербов — 1 час 2 минуты 46 секунд.

На сербской «Гонке героев» 30 препятствий. Это вертикальные канаты, ров, забор с бревнами, горизонтальные лестницы, танк, под которым нужно проползти, различные стены, строительные леса, канатная переправа и другие. Все они равномерно расположены на почти 12 километрах дистанции.

Часть из них команда из пяти человек должна преодолеть индивидуально, а часть можно пройти, воспользовавшись помощью товарищей. Так, например, перед финишем участники должны все вместе перетащить огромную шину из одной точки в другую, а посередине пути — толкнуть тяжелый внедорожник в гору на определенное расстояние.

Окончательные итоги соревнований военных полицейских «Страж порядка» АрМИ-2021 станут известны на церемонии закрытия конкурса. Победителей и призеров наградят на полигоне Берановац сегодня же.

Справочно:

В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

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