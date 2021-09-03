03.09.2021 (19:00)

«Юнармейские маршруты» привели подростков в «Океан»

Учебный год стартовал, а «Юнармейское лето» - продолжается. Как минимум, на три недели. Во Всероссийском детском центре «Океан» начала работу туристско-краеведческая смена «Юнармейские маршруты».

Профильный заезд собрал 150 мальчишек и девчонок из разных регионов страны. Ребята из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) Забайкальского края, Еврейской автономной области, Приморского края, а также Амурской, Сахалинской, Магаданской областей станут единой командой в изучении географии, экологии, истории и топографии.

«Знаний будет много. Участники тематической смены узнают основы конституции и интересные факты из истории Дальнего востока. Обучение будет проходить не в виде скучных лекций, а при помощи викторин, квестов и увлекательных мастер-классов. Юнармейцы отточат навыки начальной военной подготовки, пройдут практику по военно-медицинской, огневой и тактической подготовке и станут участниками парада, приуроченного ко Дню воинской славы», - рассказал начальник штаба «ЮНАРМИИ» по Приморскому краю Михаил Любецкий.

Полученные навыки ребята смогут применять в самом лагере – во время военно-спортивных игр и турниров. Стоит отметить, что юнармейцы стали участниками 11 смены, которая стартовала 31 августа. Вместе с юными патриотами во Всероссийский детский центр съехалось более тысячи детей. Всего за три недели в «Океане» пройдет шесть образовательных программ, включая «Юнармейские маршруты».

В День знаний ВДЦ «Океан» посетил Президент России. Глава государства встретился с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, науки и спорта и провел для школьников открытый урок.

Урок от первого лица страны получила и юнармеец Варвара Демиденко из Владивостока. Девушка представлена к награде «Юнармейская доблесть» 3 степени, она является командиром отряда и организатором множества проектов. Со слов активистки Движения, тема, затронутая Президентом страны, чрезвычайно важная.

«Владимир Владимирович сказал, что история охватывает все сферы знаний, и является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний. Я тоже так считаю, поэтому в «ЮНАРМИИ» проходит так много мероприятий, направленных на сохранение истории. Одно из таких Форум «Память жива», участницей которого я была. Ведь если не знать истории своей Родины, значит ничего не знать про себя. Мы не отделимы от прошлого и наша задача – создать будущее, в котором не будет войн и катастроф», - подчеркнула Варвара.

Как считает Лидер движения «ЮНАРМИЯ», Олимпийский чемпион Никита Нагорный, уникальность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения как раз в том, что оно объединяет именно таких активных и целеустремленных мальчишек и девчонок, стремящихся сделать нашу страну лучше.

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