03.09.2021 (18:00)

В Минске прошло награждение команд - призеров международного конкурса «Уверенный прием»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Минске прошло награждение команд - призеров международного конкурса «Уверенный прием»

Церемония награждения участников Международного этапа конкурса «Уверенный прием» прошла на базе 86-й бригады связи Вооруженных Сил Республики Беларусь под Минском.

Главный судья соревнований полковник Вадим Романив объявил результаты общекомандного первенства.

Первое место заняла команда Республики Беларусь. Россия и Китай разделили «серебро», а на третьей строчке - команды Узбекистана и Вьетнама.

Среди женских команд лидерами стали китаянки. Второе место у команды Белоруссии, третьими стали российские военные связистки.

Подарки, сувениры и почетные грамоты победителям и призёрам вручил руководитель конкурса начальник связи вооруженных сил - начальник управления связи Генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Мищенко. Помимо участников были отмечены переводчики команд, которые вели сопровождение не только конкурсных заданий, но и заседаний судейской коллегии.

После этого состоялся обмен подарками между командами.

Церемония закрытия конкурсов «Уверенный прием», «Полярная звезда» и «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 пройдёт завтра в пригороде Бреста.

Основные мероприятия конкурса прошли с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь. В состязаниях принимали участие представители 9 стран: России, Беоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Вооруженные Силы Российской Федерации представляла сборная команда, состоящая из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12-го Главного управления Минобороны России, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием».

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