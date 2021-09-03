03.09.2021 (17:00)

Первокурсники филиала Военной академии МТО в Омске приняли Военную присягу

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в г. Омске 350 первокурсников присягнули на верность своему народу и Отечеству. Среди первокурсников – отличники, окончившие школу с медалью, представители военных династий, кандидаты в мастера спорта. Стоящие в строю на деле доказали, что они достойны называться настоящими защитниками Отечества. Вчерашние абитуриенты не только выдержали вступительные испытания, но и успешно прошли учебно-полевой сбор, изучили основы общевойсковой подготовки, привыкли к строгой дисциплине, четкому распорядку дня, казарменным условиям. С разных регионов России собрались родные и близкие, чтобы поддержать первокурсников.

По традиции церемония началась с выноса Боевого знамени филиала. Со словами напутствия к первокурсникам обратился министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин, Герой России Дмитрий Перминов, начальник отдела Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Андрей Лапиков.

По завершении церемонии курсанты прошли по плацу торжественным маршем. Гостям церемонии были представлены образцы вооружения и военной техники, порядок организации приёма пищи в столовой, быт курсантов. Начальник филиала провел беседу с родителями и законными представителями курсантов и ответили на все интересующие их вопросы.

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