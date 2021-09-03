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03.09.2021 (17:35)

В турнире Кубка России по велосипедному спорту серебряную медаль завоевал спортсмен ЦСКА

В Краснодарском крае в городе Белореченске завершилась соревновательная программа Кубка России по велосипедному спорту. В турнире соревновались 78 участников из 22 регионов страны. Спортсмены разыгрывали награды в критериуме 50-60 км, групповой гонке и индивидуальной гонке на время.

Серебряную медаль Кубка России завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Санкт-Петербург) Артем Гомозков. Спортсмен выступил в индивидуальной гонке, дистанция которой составила 25 км, и вторым пересек финишную черту с результатом 30 минут и 44,87 секунды.

Первым гонку завершил Антон Воробьев из Московской области с результатом 30 минут и 25,78 секунды. Третье место занял Илья Байдиков (Самарская область), показав результат 31 минута и 07,22 секунды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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