03.09.2021 (17:15)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призером первенства России по триатлону

В Казани завершилось первенство России по триатлону в дисциплине акватлон. Около 200 участников из 20 регионов страны разыграли комплекты наград в четырех возрастных категориях: юниоры и юниорки 18-23 лет и 16-19 лет, юноши и девушки 15-17 лет и 13-14 лет.

Среди юниоров 18-23 лет серебряную медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, (г. Санкт-Петербург) Александр Григорьев. Дистанцию, состоящую из бега 2,5 км, плавания 1 км и бега 2,5 км, Александр преодолел за 27 минут 24,2 секунды.

Первым финишную черту пересек Денис Колобродов из Волгоградской области, показав результат 26 минут и 14,8 секунды. Тройку с результатом 27 минут и 34,4 секунды лидеров замкнул санкт-петербургский спортсмен Марк Давыденко.

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