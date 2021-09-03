03.09.2021 (17:15)
Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призером первенства России по триатлону
В Казани завершилось первенство России по триатлону в дисциплине акватлон. Около 200 участников из 20 регионов страны разыграли комплекты наград в четырех возрастных категориях: юниоры и юниорки 18-23 лет и 16-19 лет, юноши и девушки 15-17 лет и 13-14 лет.
Среди юниоров 18-23 лет серебряную медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, (г. Санкт-Петербург) Александр Григорьев. Дистанцию, состоящую из бега 2,5 км, плавания 1 км и бега 2,5 км, Александр преодолел за 27 минут 24,2 секунды.
Первым финишную черту пересек Денис Колобродов из Волгоградской области, показав результат 26 минут и 14,8 секунды. Тройку с результатом 27 минут и 34,4 секунды лидеров замкнул санкт-петербургский спортсмен Марк Давыденко.
Новости по теме:
Рядовой спортивной роты ЦСКА из Севастополя стал призёром открытого Первенства Европы по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года
Бронзовым призером этапа Кубка Европы по триатлону стал рядовой спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга
Рядовой спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга стал бронзовым призером этапа Кубка Европы по триатлону
Метки: