03.09.2021 (16:35)

Российским химикам-разведчикам вручены серебряные награды по итогам этапов конкурса «Безопасная среда» в Китае

В Китае на полигоне учебного центра Сухопутных войск НОАК, где проходили соревнования «Безопасная среда», состоялось вручение наград участникам этапов индивидуальной гонки и эстафеты, а также победителям в отдельных номинациях.

Команда Российской Федерации получила серебряные медали за второй результат в индивидуальной гонке и эстафете.

В номинациях «Лучший командир» отмечен сержант Максим Федь, «Лучший стрелок» – Сергей Парфенов, «Лучший химик» – Кирилл Руднев и Алексей Младшов, «Лучший водитель» – Ярослав Макеев и Илья Чистяков.

Также был организован обмен команд подарками и сувенирами.

В составе российской команды выступали победители Всеармейских соревнований – курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

В текущем году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла проводятся три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо», в котором соревнуются военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

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