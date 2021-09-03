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03.09.2021 (17:05)

Войска ЮВО пополнили более 1,2 тыс. выпускников военных вузов

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников отметил, что в соединениях и воинских частях округа встретили основную часть выпускников военных училищ этого года.

«Более 1,2 тыс. офицеров-выпускников военных учебных заведений пополнили войска Южного военного округа в текущем году, в результате укомплектованность первичных должностей офицеров соответствует установленным требованиям», – отметил командующий войсками ЮВО.

Из числа выпускников военных учебных заведений более 900 лейтенантов приступили к выполнению должностных обязанностей под руководством опытных офицеров-наставников.

До конца года в войсках ЮВО ожидают прибытия еще порядка 150 выпускников военных вузов. Для молодых офицеров в гарнизонах округа подготовлен фонд служебного жилья, командование воинских частей выполнило задачу по оказанию помощи в обустройстве членов семей на новом месте службы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Выпуск , Южный военный округ
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