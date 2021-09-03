03.09.2021 (16:45)

В практику подготовки войск ЮВО введены новые способы, повышающие боевую эффективность

В рамках командно-штабного учения по управлению войсками Южного военного округа (ЮВО), которые проводились на фоне комплекса специальных учений, впервые были отработаны новые способы, повышающие боевую эффективность.

Подробно о нововведениях сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Средства радиоэлектронной борьбы, установленные на вертолеты армейской авиации, подтвердили надежность подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами», – отметил командующий.

Говоря о сокращении временных нормативов, генерал армии А. Дворников привел пример использования современного комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3М.

«Оборудование съезда с наплавного моста на берег с использованием комплекта ТММ-3М позволило в 32 раза сократить время переправы», – подчеркнул командующий войсками ЮВО.

В настоящий момент в округе подготовлено более 40 отрядов обеспечения мобильности, как нового элемента боевого порядка. Также для снижения заметности войск в боевых условиях, в составе батальонных тактических групп сформированы аэрозольные команды.

По плану батальонных тактических учений продолжается совершенствование навыков мотострелковыми подразделениями, действующими на вертолетах.

«В ходе БТУ была отработана высадка высокомобильных подразделений, на неподготовленную площадку в высокогорных районах Республики Абхазия», – сообщил генерал армии А. Дворников.

Также командующий войсками ЮВО отметил современный подход в подготовке летного состава.

«Нами особое внимание в летнем периоде учебного года было уделено совершенствованию навыков летного состава в преодолении системы ПВО, уничтожении наземных и морских целей, совершенствованию действий экипажей армейской авиации в интересах общевойсковых подразделений», – пояснил генерал армии А. Дворников.

Вместе с летным составом в мероприятиях боевой подготовки совершенствовали навыки экипажи надводных кораблей и подводных лодок. В составе морских группировок моряки Черноморского флота и Каспийской флотилии апробировали новые способы отражения ракетных ударов и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также осваивали современные многофункциональные автоматизированные комплексы обработки информации в целях эффективного применения ударного оружия.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений в войсках ЮВО будет завершен к 15 сентября с.г. В нем задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения проводятся на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

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