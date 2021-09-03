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03.09.2021 (16:35)

В Ленинградской области завершился чемпионат по первенству среди инженерно-саперных подразделений объединения ВВС и ПВО

В Ленинградской области на базе отдельного инженерно-саперного батальона объединения ВВС и ПВО военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) завершились соревнования на лучшее инженерное отделение.

В рамках первенства сборные команды военнослужащих инженерно-саперных соединений и воинских частей объединения выполнили нормативы по преодолению зараженного участка местности, по разминированию дороги, по погрузке грунта с помощью экскаватора ЭОВ-4421, по погрузочно-разгрузочным работам на автомобильном кране КС-45719, по преодолению разрушенного участка дороги на бульдозере ДЗ-110. Кроме того, были оценены навыки командиров инженерных-сапёрных отделений по организации работ, по составлению карточек разведки местности.

Элементы конкурсной программы выполнялись на специально подготовленной площадке. Объективную оценку действий отделений будет осуществлять комиссия под руководством начальника инженерной службы объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВС , ПВО , Западный военный округ
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