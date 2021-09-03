03.09.2021 (16:10)

С боевыми расчетами соединения ПВО Ленинградской армии ЗВО была проведена тренировка по отражению воздушного удара

В соединении ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) состоялась тренировка по отражению воздушного удара. Боевые расчеты зенитных ракетных войск во взаимодействии с радиотехническими подразделениями провели комплекс мероприятий по поиску, обнаружению, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.

В качестве контрольных целей облет зон противовоздушной обороны совершали экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и истребителей Су-35С. При этом полеты проводились на малых и предельно малых высотах с выполнением маневров.

В тренировке было задействовано более 100 единиц авиатехники и техники ПВО.

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