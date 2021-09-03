03.09.2021 (16:15)

На конкурсе «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021 было установлено семь мировых рекордов

Военнослужащие разведывательных подразделений в ходе проведения конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2021 года установили семь мировых рекордов. Пять из них принадлежат команде Российской Федерации. Оставшиеся два – представителям Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан.

В ходе первого этапа был установлен рекорд командой Российской Федерации при выполнении упражнения «Проведение разведывательной засады». Время выполнения составило 2 минуты 28 секунд. Предыдущий рекорд был установлен также российской командой в 2020 году с результатом 3 минуты 21 секунда.

Еще два рекорда установили разведчики команды Российской Федерации в ходе второго этапа соревнований. Российский механик-водитель пришел к финишу за 11 минут 52 секунды, выполняя упражнение «Вождение в сложных условиях местности. Преодоление препятствий и ограниченных проходов на подъемах, спуска и косогорах», тем самым улучшив рекорд 2020 года на 27 секунд. Лучшее время по выполнению норматива за всю историю проведения игр «Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого» также принадлежит российской команде и составляет 38 секунд. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году командой России с временным результатом 48 секунд.

Разведчики команды Узбекистана установили рекорд по выполнению норматива «Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку» потравит 1 минуту 24 секунды, улучшив предыдущий результат всего на 1 секунду (предыдущий – 2020 года 1 минута 25 секунд принадлежит Российской Федерации). Разведчики из команды Китая установили рекорд по выполнению норматива «Надевание противогаза» за 2,2 секунды, предыдущий 2018 года был установлен военнослужащими Республики Узбекистан и составлял 3,3 секунды.

Еще два рекорда установленных в ходе третьего и пятого этапов также принадлежат команде России. Преодолев комплекс препятствий «Тропа разведчика» за 41 минуту и 4 секунды, военнослужащие российской команды улучшили результат всеармейского этапа конкурса 2021 года на 2 минуты 6 секунд. Механик-водитель команды Российской Федерации в ходе заключительного этапа установил второй рекорд по выполнению упражнений на боевой машине пехоты (БМП), придя к финишу за 6 минут 7 секунд, побив рекорд России 2020 года на 2 минуты 45 секунд (предыдущее время составляло 8 минут 52 секунды).

Торжественная церемония закрытия международного конкурса «Отличники войсковой разведки» состоится 4 сентября на плацу Новосибирского высшего военного командного училища, где будут награждены победители и призеры соревнований.

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