03.09.2021 (15:50)

Экипажи самолетов Су-24 и Су-30СМ выполнили практическое бомбометание в рамках подготовки к стратегическому учению «Запад-2021»

Вопросы практического бомбометания и прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха отработали летчики морской авиации Балтийского флота.

В рамках подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021» экипажи бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области.

Во время полетов на учебно-боевое применение экипажи выполнили прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Бомбометание выполнялось на высотах от 200 метров до 2 километров.

Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей.

Помимо практического бомбометания, летчики морской авиации флота отработали боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника.

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