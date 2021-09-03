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03.09.2021 (15:40)

Расчеты ОТРК «Искандер» армейского корпуса Балтийского флота уничтожили командные пункты условного противника

В ходе тренировки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» расчеты ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота, на вооружении которого состоят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника.

Военнослужащие с преодолением условно зараженных участков маршрута по грунтовым дорогам и по пересеченной местности совершили марш в назначенный район. Здесь, на неподготовленных позициях, они выполнили развертывание комплексов. Проверив работоспособность систем ракет, военнослужащие при помощи транспортно-заряжающих машин перегрузили их на пусковые установки.

Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив электронные пуски крылатых ракет.

Кроме того, ракетчики выполнили комплекс учебных задач по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели маскировку пусковых установок.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 100 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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