03.09.2021 (16:00)

Команда Киргизии стала победителем Танкового биатлона во втором дивизионе

Сегодня, 3 сентября, на полигоне Алабино состоялся финал Танкового биатлона среди команд второго дивизиона.

В заключительной эстафете второго дивизиона приняли участие сборные Мьянмы, Таджикистана, Киргизии и Южной Осетии.

В ходе гонки каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов – с места. В состязании участвовали по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Первыми со всеми испытаниями на трассе Танкового биатлона справились военнослужащие Киргизии. Они финишировали с временным результатом 2 часа 16 мин. 50 сек. С минимальным отставанием в 3 мин. 13 сек. эстафету завершили танкисты Таджикистана. Их результат прохождения трассы составил 2 часа 20 мин. 3 сек. Экипажи Мьянмы стали бронзовыми призерами, завершив гонку за 2 часа 28 мин. 5 сек. На четвертом месте расположилась команда Южной Осетии с результатом 2 часа 29 мин. 6 сек.

Финальная эстафета первого дивизиона состоится завтра, 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр–2021. За главный кубок Танкового биатлона поборются команды России, Китая, Казахстана и Азербайджана. Начало заезда в 15:30.

Этап «Эстафета» по праву пользуется у болельщиков Танкового биатлона большой популярностью. По регламенту соревнований три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

Справочно:

В 2021 году в Танковом биатлоне принимали участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляли только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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