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03.09.2021 (15:20)

Военнослужащие армейского корпуса ЧФ приняли участие в памятных мероприятиях Дня окончания Второй мировой войны

В Симферополе прошел митинг, посвященный 76-й годовщине окончания Второй мировой войны. В памятных мероприятиях приняли участие командование и военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), ветераны, представители администрации и общественных организаций города.

Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала в парке имени Ю.А. Гагарина и отдали дань павшим воинам.

По окончании митинга военнослужащие армейского корпуса ЧФ провели урок мужества с воспитанниками симферопольского регионального отделения ВВПОД «Юнармия».

Перед началом урока ребята почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания, после чего офицеры рассказали юнармейцам о значимых подвигах бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Черноморский флот
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