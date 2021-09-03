03.09.2021 (14:30)

ЦВО показал заключительный этап подготовки танковых экипажей к международному учению «Мирная миссия-2021»

Центральный военный округ показал заключительный этап подготовки российских танковых экипажей к учению стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021», которое в этом году пройдет в середине сентября в Оренбургской области.

Танкисты отработали задачи при действиях в составе коалиционных и одной объединённой группировки войск. Экипажи отработали наступление, провели боевые стрельбы из танков Т-72 модификации Б3. Также наводчики отработали ведение огня из крупнокалиберных пулеметов НСВТ и 7,62-мм пулеметов ПКТ. В ходе практических действий военнослужащие также рассматривали вопросы взаимодействия с коалиционными подразделениями, которые не являются носителями русского языка.

Совместные антитеррористическое учение стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021» пройдет с 11 по 25 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В нем примут участие более 4 тысяч военнослужащих стран ШОС.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Штаб-квартира ШОС расположена в Пекине.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице