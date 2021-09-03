03.09.2021 (14:45)

Активная фаза военных учений России и Казахстана завершилась в предгорье Западного Саяна в Туве

Активная фаза военный учений России и Казахстана с привлечением 500 военнослужащих и около 150 единиц техники двух стран пройдет 3 сентября на полигоне Кара-Хаак в Республики Тыва.

Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения мотострелкового горного соединения Центрального военного округа, всего от России будет задействовано около 400 человек.

Учения двух стран проводятся впервые, участники отработают вопросы совместных действий при уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями, а также выработка единого замысла ведение боевых действий. Кроме этого, от российской стороны задействованы вертолёты Ми-8 и Ми-24, которые выполнят задачи по переброске тактического десанта и прикрытие с воздуха основных сил, а также вьючно-транспортный взвод для скрытной доставки минометов и боеприпасов в трудно доступные участки гор, для нанесения ударов с флангов по мишеням имитирующих живую силу условного противника.

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