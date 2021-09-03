03.09.2021 (15:00)

На Армейских международных играх налаживается международное военное сотрудничество

В Рязанской области на церемонии закрытия конкурсов «Десантный взвод» и «Тактический стрелок» АрМИ-2021 заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заявил, что Армейские международные игры способствуют укреплению военного сотрудничества между странами. «Участники соревнований получают огромное удовольствие от общения между собой, налаживается тесное военное сотрудничество», – произнес он.

По его словам, на площадках соревнований военнослужащие также показывают то, чему учатся на плановых занятиях по боевой подготовке и на учебных полях.

Российская команда одержала победу в конкурсе «Десантный взвод», завоевав по сумме заработанных баллов первое место в командном зачете. Второе место поделили сборные команды десантников из Республики Казахстан и Китайской народной Республики. Третье место завоевали воздушно-десантные подразделения из Республики Беларусь. В конкурсе «Тактический стрелок» также победила команда из России.

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