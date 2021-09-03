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03.09.2021 (13:25)

На российской военной базе в Киргизии прошла военно-историческая викторина

На российской объединенной военной базе в Киргизии прошла военно-историческая викторина для военнослужащих, посвященная началу Второй Мировой войны. Она проводилась в форме теста и включала в себя общие вопросы о Второй Мировой войне, а также об ее участниках.

По окончании военно-исторической викторины и проверки ответов, каждый военнослужащий получит свои результаты, а также сможет понять, на что лучше обратить внимание и где нужно подтянуть свои знания по истории.

Справочно:

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Республики Киргизия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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