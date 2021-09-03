03.09.2021 (13:55)

Командующий войсками ЦВО проинспектировал горное мотострелковое соединение в Республике Тыва

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин прибыл во главе комплексной группы в горное мотострелковое соединение, дислоцированное в Республике Тыва.

В ходе рабочей поездки генерал-полковник Александр Лапин наблюдал за проведением активной фазы совместного российско-казахстанского учения, проходящей на полигоне Кара-Хаак.

Справочно:

Отдельная горная мотострелковая бригада ЦВО дислоцируется в Кызыле (Тува). На вооружении соединения состоит военная техника, подготовленная к эксплуатации в горных условиях.

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