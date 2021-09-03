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03.09.2021 (14:00)

В конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 во Вьетнаме команда России вошла в тройку сильнейших

В столице Социалистической Республики Вьетнам городе Ханой на полигоне учебного центра «Мьеу Мон» завершился конкурс «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2021 года.

На финальном этапе «Кто быстрее» определилась самая быстрая сборная в общекомандном зачете. Участники последовательно проходили полосу препятствий длиной 1 км, на которой, в частности, приходилось преодолевать стену с проломами, забор, ров, проволочное заграждение, динамическую стенку, наклонную лестницу, завал. Помимо этого, военнослужащие выполнили нормативы по стрельбе на огневых рубежах из ПМ, СВД и АК-74.

В финал вышли команды снайперов из России, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. Первое место заняла сборная Узбекистана, второе досталось команде из Вьетнама и на третьем месте оказались российские военнослужащие.

По итогам четырех этапов соревнований российские снайперы также завоевали «бронзу», уступив военнослужащим Вьетнама, занявшим первое место, и представителям Узбекистана, завоевавшим «серебро».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Сухопутные войска , Спецназ , Снайперский рубеж , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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