03.09.2021 (13:45)

Военнослужащие ЦВО на лошадях доставили вооружение и боеприпасы на высокогорные позиции в ходе учения в горах Западного Саяна

Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) доставили вооружение и боеприпасы на высокогорные позиции в ходе совместного российско-казахстанского учения, которое проходит на полигоне Кара-Хаак в горах Западного Саяна.

По замыслу эпизода учения, при проведении воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» была обнаружена группа незаконного вооруженного формирования, проникнувшая на территорию государства.

Для нанесения внезапного огневого удара по силам условного противника с огневых позиций, расположенных в труднодоступных скалистых участках местности, была задействована минометная батарея, на позиции которой боеприпасы были доставлены при помощи лошадей.

Лошади монгольской породы, на которых осуществлялся подвоз грузов, доставили 120-мм возимые минометы 2С12 «Сани», автоматические гранатометы АГС-17 и боеприпасы к труднодоступным огневым позициям. Лошади поднимали на вьюках груз весом до 100 кг при перевозке грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта, осуществляя тем самым подвоз боеприпасов и вооружения.

Основными целями учения являются совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями, а также выработка единого замысла ведение боевых действий.

Совместное ротно-тактическое учение военнослужащих России и Казахстана завершится 4 сентября. В нем задействовано более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники.

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