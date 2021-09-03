03.09.2021 (14:15)

Российские снайперы заняли второе место на конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 в Республике Беларусь

На полигоне Брестский завершились международные соревнования среди снайперов подразделений специального назначения «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 в дивизионе «Профессионал».

В течение двух недель военнослужащие выполняли конкурсные задания различных уровней сложности. В них необходимо было продемонстрировать своё мастерство в точности попадания в цель, в дальности поражения мишеней и в скорости стрельбы как в дневное, так и в ночное время. В упорной и напряженной борьбе российские снайперы заняли второе место, уступив только команде Белоруссии. Третье место заняла команда Китая.

В рамках состязаний снайперы из 11 стран прошли три этапа, в ходе которых выполнили 21 конкурсное задание. Первый этап «Индивидуальный зачет» проводился с целью определения самого меткого снайпера конкурса. В ходе второго этапа «Парный зачет» судейская коллегия определяла лучшую снайперскую пару. На третьем этапе определялась самая быстрая команда снайперов. По результатам трех этапов конкурса определялся рейтинг каждой команды, равный сумме мест всех снайперов, снайперских пар и снайперских команд за выполнение упражнений.

Российскую команду на конкурсе представляют победители всеармейского этапа «Снайперского рубежа» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

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